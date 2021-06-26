Додон: Сделаем всё возможное, чтобы в Молдове было достаточно доз Sputnik V для всех желающих!

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Рекордное число людей вакцинировалось во время сегодняшнего марафона, организованного мэрией Кишинёва совместно с Министерством здравоохранения. Всего за 7 часов иммунизацию прошли более 4000 человек, и почти все предпочли Sputnik V. Со вчерашнего вечера сотни людей ждали, чтобы первыми получить вакцину.

Игорь Додон поздравил организаторов с успешным проведением марафона и поблагодарил врачей и волонтеров, участвовавших в процессе вакцинации, благодаря которым процесс иммунизации прошел быстро и гладко, полицию, которая обеспечивала порядок, а также все муниципальные службы за бесперебойное проведение марафона.

– Благодарю мэра столицы Иона Чебана за инициативу и участие. Я также хочу поблагодарить Россию за щедрый дар в виде партии Sputnik V, самой ожидаемой вакцины в нашей стране, что сегодня было наглядно подтверждено. Высоко ценю жест митрополита Молдовы Владимира, который преподнес в дар 1000 доз Sputnik V из запланированной для священников партии, – отметил председатель ПСРМ.

Игорь Додон также сообщил, что сегодня ему не удалось сделать прививку – он решил, что для начала надо обеспечить вакциной всех желающих.

– И мы надеемся сделать это за счет новой партии вакцины, которая в ближайшем будущем поступит в нашу страну. Вместе с нашей командой мы сделаем всё возможное, чтобы в ближайшие недели получить несколько сотен тысяч доз Sputnik V. Иммунизация должна быть обеспечена для большинства населения, чтобы иметь достаточные дозы Sputnik V во всех больницах и медицинских центрах страны, – подчеркнул лидер ПСРМ.

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