Додон: Сделаем всё возможное, чтобы удержать политическую стабильность

Додон: Сделаем всё возможное, чтобы удержать политическую стабильность

Никаких сюрпризов в отношении нынешней политической ситуации и правительства до президентских выборов ожидать не стоит. Об этом в рамках передачи “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” заявил Игорь Додон.  

– Мы должны сделать и сделаем всё возможное, чтобы удержать политическую стабильность, чтобы правительство эффективно работало и дальше. Мы уверены, что как минимум до окончания президентских выборов кабмин устоит и справится со всеми проблемами, – сказал он. 

После, отметил Додон, есть два варианта: работать дальше в том же формате или же сразу провести досрочные парламентские выборы. Президент выступает за роспуск законодательного органа.

– Мы можем запустить такой механизм, что роспуск парламента будет сразу после инаугурации президента. Моя позиция неизменна: парламент нужно распустить, а людям – дать возможность оценить все эти партии, – добавил он. 

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