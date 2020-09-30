Додон: Сделаем всё возможное, чтобы удержать политическую стабильность

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Никаких сюрпризов в отношении нынешней политической ситуации и правительства до президентских выборов ожидать не стоит. Об этом в рамках передачи “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” заявил Игорь Додон.

– Мы должны сделать и сделаем всё возможное, чтобы удержать политическую стабильность, чтобы правительство эффективно работало и дальше. Мы уверены, что как минимум до окончания президентских выборов кабмин устоит и справится со всеми проблемами, – сказал он.

После, отметил Додон, есть два варианта: работать дальше в том же формате или же сразу провести досрочные парламентские выборы. Президент выступает за роспуск законодательного органа.

– Мы можем запустить такой механизм, что роспуск парламента будет сразу после инаугурации президента. Моя позиция неизменна: парламент нужно распустить, а людям – дать возможность оценить все эти партии, – добавил он.

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