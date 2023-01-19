Додон: Сделаем всё возможное, чтобы чуждые нам так называемые ценности ни в коем случае не были внедрены в Молдове

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Игорь Додон прокомментировал вчерашнее решение ЕСПЧ, согласно которому от всех государств, подписавших Европейскую конвенцию о правах человека, в том числе от Молдовы, требуется принять правовую форму признания однополых семей и создать правовую базу, защищающую совместную жизнь этих пар. Он отметил, что это станет серьёзным ударом по ценностям нашего народа.

Молдова – православная страна. Кроме того, в нашей Конституции чётко прописано, что такое брак, и что он может быть между мужчиной и женщиной, подчеркнул пятый президент страны.

Я выступаю категорически против этих подходов со стороны внешних структур. У нас своя страна, свои ценности, своя Конституция. Мы сделаем всё возможное, чтобы чуждые нам так называемые ценности ни в коем случае не были внедрены в Молдове, – подытожил он.

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