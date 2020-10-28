Додон: Сделаем всё необходимое, чтобы граждане чувствовали себя дома в полной безопасности (ВИДЕО)

Додон: Сделаем всё необходимое, чтобы граждане чувствовали себя дома в полной безопасности (ВИДЕО)
Восемь встреч провёл сегодня Игорь Додон в Дрокиевском и Рышканском районах. Независимый кандидат на пост президента поговорил с людьми о проблемах, с которыми они сталкиваются, и озвучил конкретные предложения по их решению. 

– Люди верят в нас и хотят продолжить начатое. Мы сделаем всё необходимое, чтобы они чувствовали себя дома, в Республике Молдова, в полной безопасности. Вместе мы справимся! – заверил он. 
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md