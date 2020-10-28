Додон: Сделаем всё необходимое, чтобы граждане чувствовали себя дома в полной безопасности (ВИДЕО)

Восемь встреч провёл сегодня Игорь Додон в Дрокиевском и Рышканском районах. Независимый кандидат на пост президента поговорил с людьми о проблемах, с которыми они сталкиваются, и озвучил конкретные предложения по их решению.
– Люди верят в нас и хотят продолжить начатое. Мы сделаем всё необходимое, чтобы они чувствовали себя дома, в Республике Молдова, в полной безопасности. Вместе мы справимся! – заверил он.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии