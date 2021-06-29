Додон: Сделаем всё, что в наших силах, чтобы и в Молдове появилась школа имени Анатолия Карпова (ФОТО, ВИДЕО)

Мини-турнир по шахматам с участием легендарного Анатолия Карпова продолжается! Сегодня в Кишинёвском шахматном клубе состоялся очередной сеанс одновременной игры, где вместе с 12-м чемпионом мира выступил и молдавский международный гроссмейстер, исполнительный директор ФИДЕ Виорел Бологан.
На 20 досках играли преимущественно дети, было и несколько взрослых. Затем в Комрате состоялась финальная часть турнира, где на 27 досках играли и дети, и взрослые. Итого за два дня в четырёх городах было сыграно более сотни партий, и некоторые из них, между прочим, завершились вничью, сообщил на своей странице в соцсети Игорь Додон. В качестве президента Шахматной федерации Молдовы он приветствовал всех участников турнира, пожелал им удачной игры и дальнейших высоких результатов на национальных и международных соревнованиях.
– За 10 лет, сколько я руковожу Шахматной федерацией Молдовы, это уже третий приезд великого шахматиста Анатолия Карпова в нашу страну (2012, 2019, 2021). В десятках стран и городов открыты шахматных школ и лагерей имени прославленного гроссмейстера, и мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы и в Молдове появилась школа имени Анатолия Карпова, – подчеркнул он.
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