Додон: Сделаем всё, что в наших силах, чтобы и в Молдове появилась школа имени Анатолия Карпова (ФОТО, ВИДЕО)

На 20 досках играли преимущественно дети, было и несколько взрослых. Затем в Комрате состоялась финальная часть турнира, где на 27 досках играли и дети, и взрослые. Итого за два дня в четырёх городах было сыграно более сотни партий, и некоторые из них, между прочим, завершились вничью, сообщил на своей странице в соцсети Игорь Додон. В качестве президента Шахматной федерации Молдовы он приветствовал всех участников турнира, пожелал им удачной игры и дальнейших высоких результатов на национальных и международных соревнованиях.