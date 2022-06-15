Додон считает позором организацию в Кишинёве ЛГБТ-марша: Делайте, что хотите, но у себя дома, а не на глазах у детей!

Додон считает позором организацию в Кишинёве ЛГБТ-марша: Делайте, что хотите, но у себя дома, а не на глазах у детей!

Игорь Додон считает позором организацию в Кишинёве маршей и других мероприятий гомосексуалистов. Об этом он написал на своей странице в соцсети. “Каждый вправе делать, что хочет, но у себя дома, а не на глазах у детей и здравомыслящих людей”, – читает экс-президент. 

– Также считаю ударом по народу, когда власть ПДС становится адвокатом геев и лесбиянок и продвигает политическую повестку ЛГБТ-сообщества, для которого традиционная семья является идеологическим недругом, которого нужно ликвидировать, – подчёркивает он. 

Стоит отметить, что открытие ЛДГБ-фестиваля состоится сегодня в 13.00. Его кульминацией станет марш, который, как утверждают организаторы, состоится с 12.00 до 13.00 в воскресенье, 19 июня. Шествие планируется начать с пересечения улиц Букурешть и Измаил.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md