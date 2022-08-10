Додон считает, что Молдову из-за провалов власти осенью ждет социальный взрыв

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Бывший президент подчеркнул, что ухудшающейся в стране ситуацией обеспокоены на Западе, где поддерживают президента Майю Санду и ее правящую партию.

Молдову из-за провального правления проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС) осенью грозит экономический коллапс, паралич власти и социальный взрыв. С таким прогнозом выступил в опубликованном в среду интервью газете “Комсомольская правда в Молдове” бывший президент страны Игорь Додон, передает tass.ru.

– Уже всем понятно: ситуация с каждым днем ухудшается, лучше с этой властью не будет. Осенью или зимой ситуация взорвется. Сама государственная система не выдержит с таким правлением. У них уже полный хаос. Эта система просто распадется, – сказал Додон.

Он подчеркнул, что ухудшающейся в Молдове ситуацией обеспокоены на Западе, где поддерживают президента Майю Санду и ее правящую партию.

– Понятно, что США и Запад следят за этим. Но я вам больше скажу, в ПДС все очень непросто. Группа из 16-17 депутатов была готова покинуть партию и создать свою фракцию в парламенте. Но из посольства (США в Молдове – прим. ТАСС) позвонили и поставили всех в один ряд, – пояснил Додон.

Тем не менее он убежден, что массовых протестов осенью не избежать.

– В любом случае, если ситуация не улучшится, то народ взорвется. Когда придут платежки в ноябре-декабре за отопление, когда нечем будет кормить ребенка, люди выйдут на протесты. Без того, чтобы их кто-то организовал. И это неминуемо произойдет. Я говорю, что, к сожалению, произойдет, я все-таки надеялся, что власть образумится и начнет заниматься проблемам людей, – заметил политик.

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