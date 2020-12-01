Додон считает безответственными заявления Санду в адрес России

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Президент Молдовы Игорь Додон назвал безответственными заявления избранного главы государства Майи Санду в адрес РФ и отметил, что они окажут негативное влияние на отношения двух стран.

– Безответственные декларации еще не вступившей в должность президента Майи Санду в адрес нашего стратегического партнера России окажут негативное влияние на продолжение стратегического диалога между нашими странами, который удалось наладить в течение последнего года на всех уровнях после падения олигархического режима Плахотнюка, – заявил он во вторник ТАСС.

По словам Додона, вопросы вывода из Приднестровья Оперативной группы российских войск (ОГРВ) и утилизации устаревших боеприпасов необходимо решать за столом переговоров, а не через “громогласные заявления, которых было сделано немало”. Молдавский лидер напомнил, что в ходе налаженного с Москвой диалога министр обороны России Сергей Шойгу предложил начать процесс утилизации боеприпасов в Приднестровье.

– Эту инициативу, которая может активизировать переговоры по приднестровскому урегулированию, я приветствовал в своих выступлениях в ООН и ПАСЕ, заинтересованность участвовать в утилизации выразили США, а также ОБСЕ, – подчеркнул президент.

Комментируя заявление Санду о том, что она не намерена встречаться с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, Додон выразил сомнение в том, что такой подход будет способствовать решению проблем граждан Молдовы, проживающих “на обоих берегах Днестра”.

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