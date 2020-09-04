Додон – Санду: Зачем весь этот яд? С кем вы собираетесь договариваться после досрочных выборов – с Шором? (ВИДЕО)

Додон – Санду: Зачем весь этот яд? С кем вы собираетесь договариваться после досрочных выборов – с Шором? (ВИДЕО)

Политики должны быть ответственными и думать о том, что предвыборная кампания закончится и придется снова садиться за один стол и договариваться. Об этом в рамках нового выпуска “Президент отвечает” заявил Игорь Додон, комментируя поведение и декларации лидера ПДС Майи Санду. 

– Предвыборная кампания закончится, а вы будете вынуждены прийти, сесть и разговаривать. Запомните, что я сейчас говорю. В прошлом году она здоровалась за руку каждый день, мы были в коалиции. Тогда я лично выдвинул ее кандидатуру на должность премьер-министра. Зачем сейчас она строит из себя великого борца с Додоном? С кем после досрочных выборов, которые мы спровоцируем, вы собираетесь садиться и договариваться о создании парламентского большинства, уважаемая госпожа – c Шором или с Усатым? Придётся находить общий язык. Тогда зачем весь этот яд? – сказал он. 

Игорь Додон заверил, что не будет отвечать Майе Санду той же монетой.

– Мы будем спокойными и ответственными. Ответственность – самое главное. Безответственно ведут себя только те, кого не волнует судьба страны, – добавил он.

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