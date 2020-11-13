Додон – Санду: Вы встречались с Ротшильдом дома у посла США, и ещё смеете говорить мне что-то про интересы и коррупцию? (ВИДЕО)

Додон – Санду: Вы встречались с Ротшильдом дома у посла США, и ещё смеете говорить мне что-то про интересы и коррупцию? (ВИДЕО)

Майя Санду принимала участие в принятии решений не только по “краже века”, но и по вопросу сдачи в концессию Международного аэропорта Кишинёва. Игорь Додон показал в рамках нового выпуска своего видеоблога фотографии, на которых видно, как Санду поднимала руку и голосовала за то, что в конечном итоге позволило “сдать” аэропорт.  

– Вот она, с поднятой рукой. А теперь строит из себя умную? После того, как я назначил вас премьер-министром в прошлом году, вы встретились с Ротшильдом в офисе посольства США. Это было 9-10 августа прошлого года. И вы говорите мне о коррупции, об интересах? Вы сдали миллиард, отдали аэропорт, а после этого встретились с Ротшильдом дома у посла США. Это подтверждённые факты, и подтвердил это ваш министр Брынзан, – напомнил Додон. 

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