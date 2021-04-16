Додон – Санду: Вы готовы взять ответственность за тысячи новых случаев коронавируса и сотни смертей? Берите! (ВИДЕО)

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Майя Санду хочет отменить режим чрезвычайного положения в Молдове, чтобы скорее провести досрочные выборы, так как её рейтинг и рейтинг её партии падают. Однако отмена режима ЧП повлечёт за собой отмену и всех решений, направленных в поддержку граждан: компенсации на оплату электричества за два месяца, которую собирается принять парламент, и запрет на отключение от услуг в случае задержки оплаты квитанций, что уже было принято. Об этом в рамках нового выпуска “Игорь Додон отвечает” заявил председатель ПСРМ.

– Чем дальше выборы, тем хуже для них – для Майи Санду. Но тем лучше для народа – мы сможем вакцинировать больше граждан, – сказал он.

Додон отметил, что Майя Санду и ПДС выступают за проведение выборов в июле, а это значит, что предвыборная кампания должна начаться уже 10-15 мая – как раз когда эксперты предрекают новую вспышку коронавируса в стране.

– Специалисты говорят, что будут тысячи случаев, сотни смертей. Вы готовы к этому? Тогда берите ответственность. Мы не готовы. Наша твёрдая позиция – выборы должны быть после того, как будут вакцины, – добавил он.

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