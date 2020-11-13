Додон – Санду: Вы боитесь и ненавидите людей. Я знаю, как, здороваясь со старушкой, вы потом по 100 раз моете руки

Додон – Санду: Вы боитесь и ненавидите людей. Я знаю, как, здороваясь со старушкой, вы потом по 100 раз моете руки

Майя Санду проиграет вне зависимости от результата выборов. В этом уверен Игорь Додон. “Вас ничего не интересует, вы фальшивый человек”, – сказал он в новом выпуске своего видеоблога.  

– Вы боитесь людей и ненавидите их. Я знаю, как, отправляясь в районы, вы ели из кастрюльки, которую возили с собой. Как после того, как вы здоровались со старушкой, вы потом сто раз мыли руки. Вы ненавидите людей. Но людям в конечном итоге решать, – добавил он. 

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