Додон – Санду: Вас в этой стране ничего не держит. Соберёте рюкзачок и смоетесь обратно в США (ВИДЕО)

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В рамках нового выпуска “Игорь Додон отвечает” независимый кандидат в президенты признался, что одно из самых больших его сожалений за 4 года мандата заключается в том, что он подписал указ о назначении Майи Санду на должность премьер-министра.

– Вы показали свою неспособность сделать что-то хорошее для этой страны. Вместе с вашим правительством Гарварда вы не сделали ничего, – сказал он.

Додон выразил уверенность в том, что Санду рвётся на должность президента, чтобы не нести ответственность ни за что и продолжать заниматься популизмом.

– Но мы сделаем так, чтобы вы не стали президентом. Уверен, что после выборов вы соберёте свой рюкзачок и смоетесь из страны. Ваша политическая карьера закончится. На правом фланге есть многие достойные и ответственные люди. Вы же уедете обратно в МВФ, в США. Вас в этой стране ничего не держит, у вас нет семьи, ничего. Соберёте вещи в рюкзачок и уедете, – добавил он.

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