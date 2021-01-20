Додон: Санду уже потеряла месяц. Не нужно катить на кого-то бочку, пусть смотрит в свой “огород” (ВИДЕО)

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Первый месяц мандата Майи Санду показал, что нынешний президент пытается играть с Конституцией и нормами закона, как это делали многочисленные альянсы “За европейскую интеграцию”. “Санду переняла практику тузов в рукавах”, – заявил Игорь Додон в рамках программы “Главный вопрос” на “НТВ Молдова”.

Додон отметил, что Санду и ПДС пытаются добиться быстрого роспуска парламента не совсем законными методами.

– Придумали самороспуск. Было понятно, что это не пройдёт, и КС чётко сказал, что нельзя этого делать. Зачем на те же грабли наступать? Сейчас они что-то другое пытаются придумать, какие-то политические декларации. Что за шулеры такие? Что нужно было? 23-го Кику подал в отставку, 24-го Санду вступила в должность, 25-го она должна была провести консультации с фракциями, а 26-го – выдвинуть кандидата в премьеры. Она уже потеряла месяц. Если бы она это сделала тогда, то досрочные выборы были бы ближе на месяц. Не надо ни на кого бочку катить, нужно смотреть в свой “огород”, – сказал он.

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