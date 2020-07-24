Додон: Санду уже ищет оправдание своему проигрышу на выборах

Додон: Санду уже ищет оправдание своему проигрышу на выборах

О фальсификации результатов президентских выборов говорят те, кто уверен, что не выиграет их. Они готовят оправдание для общества на случай своего проигрыша, сказал Игорь Додон, комментируя последние заявления по этому поводу лидера ПДС Майи Санду. 

– Фальсификация невозможна. Во-первых, я еще не принял решение об участии. Во-вторых, те, кто думают, что будут использовать данный аргумент в случае своего проигрыша, я имею в виду Майю Санду, глубоко ошибаются, – сказал он. 

Игорь Додон также отметил странные действия лидера ПДС, подчеркнув, что считает, что у Санду нет того количества избирателей, которое позволило бы ей выиграть выборы, а потому она уже ищет оправдание своему проигрышу.

Глава государства добавил, что хочет, чтобы голосование состоялось, как и было решено, 1 ноября, однако не исключил, что, в случае сложной ситуации с коронавирусом в октябре-ноябре, выборы перенесут, но, отметил он, это решение должно быть принято всеми силами в парламенте.

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