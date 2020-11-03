Додон: Санду уничтожит местного производителя, а российский рынок снова рискует оказаться заблокированным (ВИДЕО)

Майя Санду предлагает стоять с протянутой рукой и просить у европейцев и Запада очередную «дозу» кредитов. Игорь Додон же намерен развивать экономику, строить индустриальные парки, поддерживать местных производителей, а не открывать наши рынки для внешних концернов, которые уничтожат молдавских аграриев. Об этом он сам заявил этим утром на брифинге для прессы, призвав экономических агентов хорошо подумать, кого они поддержат во втором туре.

– Санду «заморозила» в августе прошлого года ремонт дорог, ссылаясь на кризис. Мы же в этом году не только не остановили работы, но и напротив пересмотрели бюджет в сторону увеличения инвестиций в экономику. Сравнивайте.

Нам удалось разблокировать рынки и на Западе, и на Востоке, и это хорошо для молдавских экономических агентов. А что делает Санду? Называет Россию агрессором, врагом РМ. Это значит, что Майя Санду в качестве президента заблокирует экспорт? Как она будет общаться с теми, кого называет агрессором, тираном и т.д.? Уважаемые аграрии, те, кто в прошлом году экспортировал 240 тысяч тонн яблок в РФ – ничего не замёрзло в полях, как при правительстве Санду – что вы будете делать с президентом, который называет Россию агрессором? Пусть яблоки опять лежат на полях?

В этом году была большая засуха. Вам было тяжёло. Но мы существенно увеличили фонд помощи аграриям, нашли 300 млн леев для зерновых первой группы. Сравните, что сделала Санду в прошлом году, когда нужно было выделить 20 млн леев на устранений последствий града на севере страны? Аграрии не получили ни бана. А мы нашли 300 млн леев и помогли аграриям. Обещаю после 15 ноября помочь и для второй группы зерновых. При Майе Санду в качестве президента будут нестабильность и хаос, вы ничего не получите, – отметил он.