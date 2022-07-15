Додон – Санду: У тебя мама есть? Слёз своей я никому никогда не прощу!

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Мама Игоря Додона, которую сегодня вызвали в НАЦ, чтобы предъявить обвинения в пособничестве в незаконном обогащении, находится в больнице. Вчера она перенесла медицинское вмешательство под наркозом. Об этом экс-президент заявил журналистам. Додон отметил, что слёз своей матери он никогда никому не простит.

– Хочу спросить Майю Санду, Булата, Компана, Мораря и остальных: у вас мама есть? Зачем вы трогаете родителей? Что у вас есть, есть со мной…Я никогда не забуду это. Никогда слёзы мамы я не прощу. Это касается Майи и всех остальных. Вы за это ответите, – сказал он.

Экс-президент выразил уверенность в том, что те, кто заказали его дело, решили привлечь к этому его близких – супругу, маму, шурина – чтобы оказывать на него психологическое давление.

– Участники “кражи века” не под арестом, ездят, где хотят, делают, что хотят, а бьют по мне, – обратил внимание Игорь Додон.

Напомним, Майя Санду отрицает всякую причастность к делу Игорю Додона.

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