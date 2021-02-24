Додон – Санду: Спуститесь с небес на землю и отложите в сторону свои амбиции! (ВИДЕО)

Додон – Санду: Спуститесь с небес на землю и отложите в сторону свои амбиции! (ВИДЕО)

Спуститься с небес на землю, отказаться от личных амбиций и сесть за стол переговоров. К этому Игорь Додон призывает Майю Санду. Заявление было сделано лидером ПСРМ в рамках программы на общественном телеканале.  

– Решение одно – политическим партиям вместе с президентом нужно сесть за стол переговоров и искать выход из этого положения. Нужно отложить в сторону личные амбиции и подвести черту. Выборы прошли, но у меня такое ощущение, что кто-то ещё остался в предвыборной кампании, – сказал он. 

Игорь Додон подчеркнул, что роль президента – вести диалог со всеми для поиска правильного решения. Он также отметил, что сложившийся в стране конституционный кризис и отсутствие дееспособного правительства уже больно бьёт по гражданам. В частности лидер ПСРМ упомянул сегодняшнее повышение топлива – уже третье в этом месяце.

– У нас нет правительства, которое взяло бы этот вопрос под свой контроль. И это только один пример. Чем дольше у нас будет эта нестабильность, чем дольше не будет функционального правительства, тем сложнее будет стране и гражданам. Санду считает, что чем хуже будет стране, тем лучше для её партии? Не думаю, что это решение, – сказал он. 

Додон также сообщил, что сегодня руководство ПСРМ, как и обещало, связалось практически со всеми фракциями и парламентскими группами.

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