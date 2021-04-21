Додон: Санду решила “наградить” Маноле госохраной за решение о роспуске парламента (ВИДЕО)

Додон: Санду решила “наградить” Маноле госохраной за решение о роспуске парламента (ВИДЕО)

Игорь Додон считает странным решение обеспечить Домнику Маноле государственной охраной. В рамках передачи “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” он отметил, что данной “услугой” ранее не пользовался ни один председатель КС, “хотя были разные периоды, сложнее”. Председатель ПСРМ также назвал ошибкой членство Маноле в КС и выразил уверенность в том, что “эту ошибку нужно исправить”. 

– Здесь очень чётко прослеживается некая оплата со стороны Майи Санду пока что председателю КС за принятое нужное решение. Я так это трактую. Всё зависело от голоса Домники Маноле. И вот как знак – нате вам охрану, – сказал он.

Додон также отметил, что Маноле попала в КС по ошибке, провалив до этого три конкурса.

– Нужно эту ошибку исправить. Если мы оставим это так, будет такая же безнаказанность, как была при Плахотнюке. Это нужно пресекать, чтобы это видел народ и чтобы об этом знали следующие судьи КС – если они будут поступать так же, получат то же самое, – добавил он. 

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