Додон – Санду: Работай, товарищ президент, не занимайся фигнёй!

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“Она всегда хотела сдать страну под внешнее управление”. Так Игорь Додон отреагировал на предложение Майи Санду привлечь иностранных прокуроров к расследованию резонансных дел в Молдове. Председатель ПСРМ подверг жёсткой критике эту инициативу.

– Плохому президенту мешают прокуроры. Работай, товарищ президент, не занимайся фигнёй. Сдать страну кому – европейцам, румынам, американцам? Что это означает, ввести внешнее управление в Молдове? Она всегда это хотела, и это большая опасность для Молдовы. Что это за страна будет, что за независимость? Я категорически против, – сказал он.

Додон выразил уверенность в том, что в системе есть честные люди, и отметил, что считает Александра Стояногло именно таким человеком.

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