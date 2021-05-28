Додон: Санду пытается надавить на судебную систему, чтобы в КС появился ещё один лояльный ей судья

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Появление Майи Санду на заседании Высшего совета магистратуры – это попытка с её стороны оказать давление на судебную систему. Об этом в рамках нового выпуска своего видеоблога заявил Игорь Додон. Председатель ПСРМ обратил внимание на то, что, несмотря на отсутствие таких полномочий, Санду пытается влиять на многие государственные учреждения в нашей стране.

– Позволял ли я себе подобное? Безусловно, нет. Если бы я пошёл со своими советниками в ВСМ или куда ещё, то все на меня бы набросились – и СМИ, и НПО, и так называемые эксперты. А здесь все молчат, – сказал он.

Игорь Додон предположил, что этот визит связан с конкурсом на должность судьи Конституционного суда, снова ставшего политическим инструментом в руках определённых лиц.

– Вероятнее всего, из-за этого она решила пойти туда, чтобы оказать давление. Но эффект может быть обратным, – подчеркнул лидер ПСРМ.

Он призвал руководство и сотрудников государственных учреждений не позволять оказывать на себя давление и раздавать указания.

– У администрации президента есть полномочия. Такое поведение недопустимо, иначе мы превращаемся в диктатуру. Вы тут мне приводите в пример Лукашенко, говорите, что он диктатор. А вы тогда кто? Вы пытаетесь оказать давление на судебную систему, и это не первая такая попытка, – подытожил он.

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