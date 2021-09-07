Додон: Санду просила меня договориться с Путиным по газу (ВИДЕО)

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Ситуация с газом – это вопрос национальной важности, так как он затрагивает интересы каждого гражданина РМ. Сваливать с одной головы на другую – неправильно, считает Игорь Додон. В “Интервью недели” на “Первом в Молдове” он прокомментировал заявление Майи Санду о том, что переговорами занимается “Молдовагаз”, а она – ни при чём.

– Президент РМ сказала вот так сейчас, а в 2019-м году, в августе, когда она была премьер-министром, она меня попросила, чтобы я в качестве президента поговорил с Путиным и с Россией, чтобы договориться по газу. И тогда, в начале сентября, у меня была встреча с Путиным, мы тогда договорились по цене на газ, и нам удалось в 2020-м году снизить тариф: он сейчас – 4 с чем-то лея за кубометр для конечного потребителя. До сегодняшнего дня цены для Молдовы были приемлемыми, но чтобы была договорённость, важен и политический уровень. Должно или нет этим заниматься высшее руководство страны? Должно. И мы на собственном примере показали, что можно добиться результата, – сказал он.

Додон отметил, что цена на газ растёт во всём мире. Вырастет, считает он, она и для Молдовы, вопрос в том – на сколько? А это, подчёркивает председатель ПСРМ, зависит уже от того, как будет вести переговоры новая власть.

– Приведу несколько актуальных примеров. Недавно министр иностранных дел Венгрии заявил после встречи с Миллером о том, что они договорились на 10 или 15 лет вперёд по цене на газ и подписали договор. Это член ЕС, руководство Венгрии настроено на стратегическое партнерство и дружбу с Россией. То же самое сербы недавно сделали. Беларусь получает газ по льготной цене как член ЕАЭС. И мы могли бы получить то же самое. Мы являемся наблюдателями в ЕАЭС, получили этот статус в мае 2018-го года. Почему бы не использовать этот статус, пойти и договариваться? А что мы видим? Новый премьер-министр РМ говорит, что повестка дня не позволяет ей поехать на встречу премьер-министров стран ЕАЭС. То есть заниматься другими вопросами, парадами время есть? Надо было поехать на заседание ЕАЭС, там наверняка участвует Мишустин – премьер-министр РФ. Садись и договаривайся. Если бы был такой подход, уверен, Молдова могла бы получить хорошую цену, которая бы позволила не слишком увеличить тарифы для конечного потребителя. А так, к сожалению, у нас полное непонимание. Сегодня 7 сентября, до конца месяца осталось 3 недели. Договор по газу истекает 1 октября, и до сих пор не понятно, по какой цене мы его получим, – подытожил Игорь Додон.

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