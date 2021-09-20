Додон: Санду проявила демонстративное неуважение к такой важной для нас стране, как Китай

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Майя Санду не соизволила наградить посла Китая в Молдове Чжана Инхуна по завершении его мандата, хотя Китай был одним из первых, кто оказал значительную помощь Молдове в начале пандемии в 2020 году. Кроме того, именно Китай инициировал множество программ помощи нашей стране за последние годы, как раз за время мандата этого главы дипломатической миссии. Председатель ПСРМ Игорь Додон расценивает этот шаг президента как явную провокацию или следование четким инструкциям из-за рубежа, особенно на фоне награждения за последние месяцы послов США, ЕС, Франции.

Об этом Игорь Додон написал на своей странице в соцсети.

– Считаю этот шаг нынешнего руководства страны демонстративным неуважением к такой важной для нас стране, как Китай, который к тому же является стратегическим партнером Республики Молдова, – отметил он.

Додон добавил, что в прошлом году были подготовлены для подписания несколько важных документов: соглашение о стратегическом партнёрстве между РМ и КНР, соглашение о свободной торговле и соглашение о безвизовом режиме. Он выразил надежду на то, что новая власть не отложит их “в долгий ящик”.

– Придерживаюсь мнения, что стратегическое партнёрство с Китаем является очень перспективным для РМ, – подытожил глава социалистов.

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