Додон – Санду: Приглашаю на дебаты на нейтральной площадке. Готовьтесь (ВИДЕО)

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Игорь Додон готов обсудить все озвученные им сегодня тезисы и не только на предвыборных дебатах с Майей Санду. Об этом он заявил сегодня на брифинге.

– Попрошу представителей своего предвыборного штата связаться с представителями моего оппонента и договориться о дебатах на нейтральных платформах, чтобы мы могли высказать свои точки зрения. У нас есть о чём поговорить, готовьтесь, – сказал он.

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