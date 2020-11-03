Додон – Санду: Приглашаю на дебаты на нейтральной площадке. Готовьтесь (ВИДЕО)

Додон – Санду: Приглашаю на дебаты на нейтральной площадке. Готовьтесь (ВИДЕО)

Игорь Додон готов обсудить все озвученные им сегодня тезисы и не только на предвыборных дебатах с Майей Санду. Об этом он заявил сегодня на брифинге.  

– Попрошу представителей своего предвыборного штата связаться с представителями моего оппонента и договориться о дебатах на нейтральных платформах, чтобы мы могли высказать свои точки зрения. У нас есть о чём поговорить, готовьтесь, – сказал он. 

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