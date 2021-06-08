Додон: Санду пошла по пути Плахотнюка, и её “маршрут” закончится так же (ВИДЕО)

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Сегодня, 8 июня, исполнилось ровно два года со дня падения режима Плахотнюка. “Тогда мы прошли через непростой период, но многие, даже наши оппоненты, которые нас сейчас критикуют, к сожалению, забыли, что если бы я не поступил тогда так, то их бы не было на политическом ландшафте РМ. И Майя Санду никогда бы не стала премьером и президентом, потому что режим захваченного государства продолжался бы по сегодняшний день”, – заявил в рамках “Интервью недели” на “Первом в Молдове” Игорь Додон.

Председатель ПСРМ считает, что то, что произошло тогда, было правильно. Молдове дали шанс освободиться от олигархического режима, но, к сожалению, не все учли этот урок, констатировал Додон.

– У Партии социалистов была возможность настаивать на многих вещах, когда были наши премьер и спикер. Мы справлялись с той ситуацией, которая была в прошлом году: засуха и т.д. Мы никогда не ставили перед собой цель захвата госинститутов. Мы назначили независимого прокурора, мы не лезли в суды, хотя у нас было практически большинство в парламенте с другими партиями. Мы не лезли в КС, при нас СИБ не ходила за политиками, не было незаконной прослушки, а сейчас всё это есть. И когда я сказал, что, к сожалению, некоторые политики не хотят учиться на чужих ошибках – я имею в виду нашего основного оппонента, который практически идёт по тому же сценарию. Это захват госинститутов и использование их для борьбы со своими оппонентами и политическими партиями. Это неправильно и закончится тем же, чем закончилось у Плахотнюка, – подчеркнул Игорь Додон.

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