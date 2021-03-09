Додон: Санду пора спуститься с баррикад и сесть за стол переговоров

Председатель ПСРМ настойчиво призывает Майю Санду спуститься с небес на землю и осознать важность диалога для преодоления сложившейся ситуации. Заявление было сделано в рамках передачи на частном телеканале.
Додон осудил тот факт, что советники Санду вызывают министров “на ковёр” с отчётами.
– Я себе такого не позволял. У нас было сотрудничество между руководителями ведомств, президентом и премьером, мы обсуждали, если нужно было, чтобы министр пришёл с информацией – когда мы собирались все вместе, приглашали министров на эти встречи. Но никогда не звали отдельно “на ковёр”, как советники Майи Санду, возомнившие себя большими начальниками. Один вообще спросил, почему у него в кабинете нет уборной, – рассказал председатель ПСРМ.
Он в очередной раз выступил за сотрудничество между государственными учреждениями, президентурой и парламентом.
– Я бы посоветовал госпоже Санду оставить эти баррикады и понять, что важны диалог, консультации. Давайте попробуем все сесть за стол переговоров. У меня, может, тоже не было большого желания назначать Санду премьер-министром. Но я нашел возможность созвать всех. Давайте все соберемся, оставим политическую борьбу и направим силы на борьбу с пандемией. Если так продолжится – за Санду некому будет голосовать, – добавил он.
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