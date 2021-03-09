Додон: Санду пора спуститься с баррикад и сесть за стол переговоров

Председатель ПСРМ настойчиво призывает Майю Санду спуститься с небес на землю и осознать важность диалога для преодоления сложившейся ситуации. Заявление было сделано в рамках передачи на частном телеканале.

Додон осудил тот факт, что советники Санду вызывают министров “на ковёр” с отчётами.