Додон – Санду: Почему вы не созываете Высший совет безопасности по ситуации с пандемией?

Додон – Санду: Почему вы не созываете Высший совет безопасности по ситуации с пандемией?

Председатель ПСРМ порекомендовал Майе Санду вместо того, чтобы заниматься своим политическим пиаром, созвать ВСБ для обсуждения ситуации с пандемией. Об этом он заявил сегодня в рамках нового выпуска “Игорь Додон отвечает”. 

– Лучше созовите ВСБ и обсудите проблему пандемии. Почему вы этого не делаете? Потому что нет решений, ничего в голову не приходит? Что за игры? Созовите совет ВСБ по пандемии и примите решения. Но вы можете, вы не хотите брать на себя ответственность, – сказал он. 

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