Додон: Санду отдала Чауса в багажнике, и не могла договориться с Украиной не блокировать Приднестровье? Не верю (ВИДЕО)

– Я не верю, что Зеленский, будучи здесь, а госпожа Санду – там, не обсуждали этот вопрос и не смогли договориться. Майя Санду отдала им Чауса в багажнике, и она не могла договориться, чтобы не блокировать Приднестровье? Уверен, что могла. Это была игра на то, чтобы потихонечку создать экономическую блокаду вокруг Приднестровья. И это неправильно, – сказал он.

Додон не верит, что новая власть на самом деле хочет договариваться с Приднестровьем, как заявляет об этом.

– Они их называли сепаратистами буквально год назад, блокируют, хотят лишить молдавскую ГРЭС поставок электроэнергии на молдавский рынок и уже готовы закупать украинскую энергию, которая намного дороже. Поэтому я не верю, что они хотят договариваться. Это просто дешёвая игра. Все это видят и понимают, – подытожил лидер ПСРМ.

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