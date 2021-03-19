Додон: Санду обязана вернуться в конституционное поле и назначить Головатюка кандидатом в премьер-министры!

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Указ главы государства по выдвижению Игоря Гросу на пост премьера должен быть отменён. Об этом в своём Телеграм-канале пишет председатель Партии социалистов Игорь Додон, после того как сегодня КС принял решение допустить к рассмотрению запрос депутатов ПСРМ об аннулировании декрета президента.

Додон отмечает, что, согласно принятым ранее решениям КС, парламент пока не сможет рассмотреть кандидатуру Гросу. Нужно дождаться окончательного вердикта, который должен быть вынесен на заседании Конституционного суда в понедельник, 22 марта.

– Наша позиция остаётся неизменной – указ главы государства по выдвижению Гросу должен быть отменён! Президент обязана вернуться в конституционное поле, провести переговоры с парламентским большинством и назначить Владимира Головатюка кандидатом в премьер-министры, – подчеркнул он.

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