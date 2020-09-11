Додон – Санду: Не торопитесь с заявлениями. Глупо потом буду выглядеть не я, а вы (ВИДЕО)

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Спуститься с небес на землю и отказаться от деклараций ради деклараций призвал Игорь Додон Майю Санду и других своих оппонентов. В рамках нового выпуска “Президент отвечает” глава государства прокомментировал заявление лидера ПДС о том, что “в случае победы на выборах она скорее подаст в отставку, чем назначит Додона на должность премьер-министра”.

– Я уже видел подобные клятвы. Она уже клялась на Библии, хотя не знаю, признаёт ли она Библию, что не станет вступать в коалицию ни с Додоном, ни с демократами. И? Майя Григорьевна, что ты сделала? В прошлом году подписала два коалиционных соглашения с Додоном и социалистами. Очень принципиальные! Хватит строить из себя “Елену Прекрасную”, оставьте эти сказки, – сказал глава государства.

Игорь Додон в очередной раз отметил, что после досрочных парламентских выборов Майе Санду придется снова садиться за стол переговоров с социалистами.

– Или вы думаете, что самостоятельно возьмете большинство? Да никогда такого не будет! Будьте реалистами, не делайте заявления ради заявлений. Выборы пройдут, страна останется. Вероятность, что у социалистов будет большинство, а Додон станет президентом, выше, чем большинство и должность президента у вас. Тогда зачем все эти заявления? Где была ваша принципиальность в прошлом году и где она сейчас? – добавил президент, пояснив, что в прошлом году Санду критиковала лидера ДПМ Павла Филипа, а уже сейчас пытается заручиться его поддержкой во втором туре выборов.

Глава государства также рассказал, что партнеры страны, в том числе западные, признают, что у Игоря Додона наибольшие шансы победить на выборах, что у него самый высокий рейтинг доверия населения и что без социалистов и их неформального лидера будет сложно создать большинство и правительство.

– Не торопитесь с заявлениями. Никто не забыт, ничто не забыто. Не вы, а ваши избиратели потом спросят: так кто же всё-таки был принципиальным? И глупо будет выглядеть не Додон, а вы, – подытожил он, обращаясь к Санду и другим оппонентам.

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