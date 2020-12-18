Додон – Санду: Не “гнобите” полицейских. Через несколько месяцев им предстоит защищать от протестующих вас (ВИДЕО)

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“То есть, те, кто давит тракторами полицейских, – герои?”. Игорь Додон осудил предъявленное избранным президентом обвинение в насилии правоохранителям. Глава государства отметил в своём блоге, что категорически не согласен с таким подходом.

– То есть, те, кто давит тракторами полицейских, – герои? А полицейским, которые защищают государственные учреждения и обязаны обеспечивать общественный порядок, вы грозите пальцем. Как Президент Республики Молдова, как политик, как гражданин я категорически против такого подхода, – сказал он.

Игорь Додон посоветовал Майе Санду не “гнобить” полицейских.

– Через несколько месяцев они должны будут защищать вас от протестующих. И тогда они могут от вас отвернуться. Полицейские, охраняя общественный порядок, выполняют свой долг перед государством, – подытожил он.

Напомним, во время акции протеста фермеров пострадали четверо карабинеров, защищавших здание парламента от участников митинга. Однако Майя Санду осудила действия правоохранителей, а не аграриев, которые давили тракторами полицейских.

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