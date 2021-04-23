Додон – Санду: Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути

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Не социалисты, а Майя Санду дестабилизирует ситуацию в нашей стране. Именно она узурпировала власть в Молдове, нарушив Конституцию и отказавшись выдвинуть кандидата парламентского большинства на пост премьера. А всё потому, что она хочет получить несколько дополнительных мандатов в парламенте. Об этом Игорь Додон заявил сегодня вечером в рамках прямого эфира.

– Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Это не угроза, а призыв к диалогу, за который мы выступаем уже несколько месяцев, – сказал он.

Додон также отметил, что досрочных выборов в июле, как хочет Санду, не будет. Они могут быть назначены только путём консенсуса, однако прежде следует вакцинировать от коронавируса хотя бы несколько сотен тысяч человек.

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