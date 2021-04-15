Додон: Санду может проводить досрочные выборы в своём кабинете (ВИДЕО)

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Парламент даст соответствующую оценку сегодняшнему решению Конституционного суда, как это было в 2019-м году. Социалисты инициируют данный процесс в законодательном органе, так как считают вердикт КС узурпацией государственной власти. Заявление было сделано в рамках передачи на общественном телеканале.

– Мы не допустим, чтобы выборы прошли в разгар пандемии, в мае-июне. Нужно добиться скорейшего поступления вакцин в Молдову, вакцинировать 500-600 тысяч человек, после поговорим о досрочных выборах. Вот наша повестка. Если Санду будет настаивать, выборы она может проводить в своём кабинете или в офисе ПДС, но не во всей Молдове, – сказал он.

Додон пояснил, что после сегодняшнего решения КС сотрудничество между президентурой и парламентом практически невозможно, а для организации досрочных выборов нужно, чтобы законодательный орган принял ряд важных решений.

– Денег в бюджете на выборы нет. Чтобы выделить их, нужен 51 голос в парламенте. Нужен функциональный состав ЦИК, а через несколько месяцев их мандат истекает. ЦИК назначает парламентское большинство. Если кто-то хотел выборов, нужен был диалог. Социалисты сделают всё для того, чтобы не было дестабилизации ситуации, – подчеркнул он.

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