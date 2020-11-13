Додон: Санду “крышевала” олигархов, даже будучи премьер-министром. Вот почему они поддерживают её (ВИДЕО)

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“Олигархам нужен слабый президент, к которому в любой момент сможет зайти посол и сказать: “Майя Григорьевна, это – наши. Давай потише, не настаивай так. Ты же знаешь, немного посидишь в этой стране, а потом вернешься к нам, в Вашингтон или Брюссель, и будешь здесь еврокомиссаром”. Об этом Игорь Додон заявил в новом выпуске своего видеоблога.

Он объяснил, почему все олигархи объединились вокруг Майи Санду и поддерживают её.

– 23 января 2015 года Майя Санду проголосовала за назначение Канду главой парламента. Очевидно, что сейчас все люди Плахотнюка поддержат Санду. Ежедневно бросаются грязью, а почему? Это очевидно. Столько времени, сколько Санду была с ними в правительстве, и даже премьер-министром, она “крышевала” олигархов. Почему они хотят вернуть Майю Санду? Потому что они считают её слабым президентом, к которому сможет зайти Ротшильд или представители американского посольства, и договориться. Но с декабря прошлого года, после назначения генпрокурора, было открыто уголовное дело на Плахотнюка. Канду тоже в списке, был арестован Дрэгуцану, бывшее руководство Нацбанка. Вот, что произошло за этот год. Вот почему Канду и остальные теперь защищают Санду. Им удобно, чтобы во главе государства был слабый политик, с идеями из Facebook и Гарварда, к которому в любое время может зайти посол и попросить: “Майя Григорьевна, это – наши. Давай потише, не настаивай так. Ты же знаешь, немного посидишь в этой стране, а потом вернешься к нам, в Вашингтон или Брюссель, и будешь здесь еврокомиссаром”. Вот кто такая Майя Санду, – сказал Додон.

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