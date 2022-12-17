Додон: Санду – киллер Молдовы, бессердечный, бездушный робот западных кураторов

Пятый президент Молдовы Игорь Додон подверг жёсткой критике действия властей Молдовы, которые вчера запретили вещание в стране шести оппозиционных телеканалов. Додон предупредил: ответственности за это и за все остальные беззакония, в том числе перед народным трибуналом, избежать никому не удастся.

– Если ещё несколько месяцев назад кто-то считал, что у Майи Санду благие намерения, но она не может их осуществить, то теперь всё больше людей понимают, что Майя не только не способна эффективно управлять страной, но и намеренно её разрушает. Она разрушает экономику, разрушает социальную сплочённость, разрушает межнациональное равновесие, разрушает веру людей в завтрашний день, разрушает демократию, разрушает справедливость, уничтожает оппозицию и четвёртую власть – СМИ.

Майя Санду не просто диктатор, она киллер Республики Молдова, она планомерно уничтожает всё, что до неё нормально работало в этой стране. Она ненавидит этот народ. И она же порождает ненависть и раскол в обществе.

С ней нельзя цивилизованно сотрудничать, нельзя вести разумные переговоры, потому что она мыслит против молдаван и против национальных интересов Республики Молдова. Она бессердечный, бездушный робот, в голове которого есть программа, заложенная иностранцами в их же интересах.

Я уже говорил, что всё больше и больше людей видят её истинное лицо. Недовольство растёт, у граждан заканчивается терпение. Я чувствую это каждый день, на встречах с ними в сёлах и районах. Не думаю, что власть ПДС чувствует и понимает, как нарастает гнев людей. Не думаю, что послы, терпящие или одобряющие все беззакония Майи Санду, действительно понимают, какой бунт назревает в обществе.

Хочу напомнить, что в политике, а особенно в молдавской политике, всё может измениться за очень короткое время, ничто не вечно, и всегда представители власти оказываются в оппозиции или вне парламента. То же самое произойдёт и с ПДС, хотят они этого или нет, на выборах или потому, что народ взорвётся. Но очевидно, что ПДС вместе с Майей уйдут, и тогда они обязательно ответят за все свои злоупотребления. Ответят не только перед законом, но и перед народным трибуналом, созданном униженными и вынужденными страдать все эти годы гражданами, – отметил Додон.