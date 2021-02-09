Додон – Санду: Эгоистичные, незрелые и грязные политические игры – это всё, на что вы способны?

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В последние дни все жители Молдовы пребывают в замешательстве из-за противоречивых действий и решений Майи Санду. Прошлой осенью многие граждане возлагали на неё большие надежды, ведь и обещания были под стать. Однако реальность оказалась иной: нет ничего экстраординарного в борьбе с коронавирусом, нет ясности в том, что касается приобретения вакцины от COVID-19, нет обещанных новых решений для деловой среды, аграриев, медицины и образования. Об этом на своей странице в соцсети пишет председатель ПСРМ Игорь Додон.

Некоторые страны, отмечает он, начали включать Молдову в пандемическую «красную зону», цены на топливо и продукты растут, бюджетники и пенсионеры переживают, сможет ли руководство страны осуществлять ежемесячные выплаты, у районных администраций тысячи вопросов о перспективах на этот год, а аппарат президента в это время занят заграничными поездками и агитацией, думая только о досрочных выборах.

– Мы, социалисты, готовы обеспечить организацию досрочных парламентских выборов, но до тех пор, вместе с гражданами, мы хотим понять, почему страна вдруг остановилась. Мы хотим понять, почему Майя Санду и ПДС устраивают грязные и жалкие политические игры, водя людей за нос? Игра с выдвижением правительства Гаврилицэ – настоящий театр абсурда. Эгоистичные и незрелые политические игры – это всё, на что вы способны? Где реальные антикоррупционные действия? Где те «волшебные» решения, обещанные в прошлом году в борьбе с COVID? Где та поддержка аграриям, врачам и экономическим агентам? Где дополнительная помощь пенсионерам и социально-уязвимым слоям населения? Где «европейские» повышения зарплат? Где новые рабочие места, которые должны побудить молодёжь вернуться домой? – задаётся вопросами Игорь Додон.

Вместо того чтобы реализовать все эти и другие социальные и экономические обещания, констатирует он, Майя Санду до сих пор занималась продвижением на должности людей из своего окружения. Она собрала «команду» сомнительных персонажей, которые оказались скрытыми миллионерами, обладателями фальшивых дипломов, с офшорами, со скрытым и незадекларированным имуществом, с ксенофобным «душком» в заявлениях, фигурантов уголовных дел. Другим занятием президента стала «чистка» профессионалов, которые в течение многих лет, невзирая на политические конфигурации, занимали государственные должности и достойно выполняли свои обязанности.

– Граждане в замешательстве, они не видят четкой перспективы в управлении страной, но зато видят, как каждый день накапливаются всё новые и новые проблемы, которые никого не волнуют. Никто не хочет нести ответственность, никого это в новом руководстве страны не заботит. Я твердо убеждён, что, чем дальше, тем больше людей поймут, что по сравнению с нынешней ситуацией, в 2020 году руководство страны ответственно и эффективно реагировало на кризисы и принесло гораздо много пользы гражданам Республики Молдова. Сегодня в стране сложилась ситуация, требующая немедленных и смелых решений. Пока президент спит, выезжает за границу или играет в политические игры с «козырями в рукаве» против интересов своих граждан, мы, другие политические силы, должны действовать более твёрдо. Надеемся, граждане полностью поддержат нас, – подытожил он.

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