Додон – Санду: Я понимаю, что у вас большие боссы на Западе, но не нужно отталкивать Россию и ЕАЭС (ВИДЕО)

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Впервые за 30 лет независимости в Молдове будет такой высокий тариф на газ – практически, на среднем уровне стран ЕС. Он намного выше, чем в Австрии, Бельгии, Греции, Румынии и многих других странах, отметил в рамках передачи “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” Игорь Додон. Председатель ПСРМ назвал новую цену “катастрофой” для экономики и для простых граждан.

Додон отметил, что с политической точки зрения можно было договориться о меньшей цене, если бы была другая власть, и напомнил, что для большинства стран ЕАЭС стоимость не превышает 200 долларов. Государства, которые поддерживают с Россией партнёрские и дружеские отношения, тоже платят меньше, добавил председатель ПСРМ.

– Нужно было начинать переговоры раньше, не игнорировать платформу ЕАЭС, которую Санду сейчас категорически отвергает. Это неправильно. Нужно дружить со всеми. Я понимаю, что у вас большие друзья и боссы на Западе, но не нужно отталкивать Россию и ЕАЭС, – сказал он.

Игорь Додон добавил, что то, что газ есть, это плюс, однако есть и минусы. Это высокая цена и обязательства, которые взяли на себя власти. Кроме того, в октябре, напомнил политик, были потрачены 17 млн долларов на закупку газа “непонятно, у кого, и по какой стоимости”.

– Более 1,5 миллиарда леев – это цена непрофессионального подхода нынешней власти к этому вопросу, – подчеркнул он.

Председатель ПСРМ в очередной раз отметил, что правительство должно в срочном порядке компенсировать рост тарифа гражданам. В противном случае многие окажутся не в состоянии оплачивать счета.

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