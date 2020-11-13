Додон – Санду: Я был во всех сёлах, где вы закрыли школы, и видел глаза этих детей (ВИДЕО)

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В бытность министром образования Майя Санду закрыла 111 школ, оставив без работы 6000 учителей и лишив десятки тысяч детей возможности получить образование. Об этом в рамках прямого эфира заявил Игорь Додон.

– Я был во всех сёлах, где вы закрыли школы, и видел полные слёз глаза детей и родителей. Видел сёла, которые умирают из-за вашей реформы. У вас не болит душа? Поезжайте в эти сёла и посмотрите людям в глаза, – сказал он.

Додон напомнил, что в результате оптимизации Майи Санду 6000 педагогов остались без работы, а десятки тысяч детей – на дорогах.

– Как вы можете на это ответить? А никак, потому что у вас нет ни капли ответственности, – добавил он.

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