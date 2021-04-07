Додон: Санду изолировалась от людей. Она, как и Гросу, считает приднестровцев сепаратистами (ВИДЕО)

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” У нас не внешняя изоляция, а внутренняя – президента от людей”. Такое заявление в рамках “Специального выпуска” на “Первом в Молдове” сделал Игорь Додон. Председатель ПСРМ отметил: в то время как он за период мандата объехал более 600 населённых пунктов страны, а первый визит в качестве главы государства совершил в Приднестровье, Майя Санду не проводит встречи с гражданами, и контактов ни с руководителем Левобережья, ни с башканом Гагаузии у неё нет.

– Напомню, как её коллега, однопартиец и несостоявшийся кандидат в премьер-министры, который получил 0 голосов, как и Гаврилица, называл жителей Приднестровья сепаратистами. Я думаю, что она тоже их считает таковыми, и поэтому не хочет встречаться. Это неправильная позиция, тем более президента, – сказал он.

Осудил Додон и отсутствие диалога с Гагаузией.

– Не было ни одного визита президента в автономию – уже 100 дней прошло. Более того, исключили башкана Гагаузии из Совбеза. Башкан Гагаузии всегда был членом Совета безопасности, а сейчас исключили и поставили каких-то «ручных» НПО-шников, которые получают гранты от Америки и Европы. Знаете, почему их назначили? Потому что они смотрящие за Майей Санду, чтобы она вдруг не сделала что-то большее, чем от неё требуется. Поэтому эта изоляция есть – президентуры от народа и регионов. И это ничем хорошим не закончится, – считает председатель ПСРМ.

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