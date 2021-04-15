Додон: Санду использовала трёх судей КС, чтобы узурпировать власть в стиле Плахотнюка

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Большинство судьей КС (трое из пяти) сегодня узурпировали высший суд Молдовы в политических интересах президента страны, тем самым грубо нарушив конституционные нормы, свои же решения, принятые в течение последних лет, рекомендации Совета Европы и Венецианской комиссии. Об этом в своём Telegram-канале пишет Игорь Додон. Председатель ПСРМ не признаёт вердикт судей и отмечает, что он сравним с решениями КС июня 2019 года, когда Плахотнюк пытался использовать карманный КС для роспуска парламента и назначения досрочных парламентских выборов в надежде получить больше мандатов для своей партии.

– Эти попытки были признаны в 2019 году парламентским большинством и международным сообществом как узурпация власти, впоследствии были объявлены незаконными, а члены КС получили вотум недоверия и ушли в отставку. Уверен, что мы все стали свидетелями попыток узурпации власти Майей Санду с использованием трех судей КС в стиле беглого олигарха. Ответ на эти попытки может быть таким же, как в 2019 году: непризнание решения КС, вотум недоверия трем членам КС с требованием их отставки, обращение к международным партнёрам с призывом вмешаться и пресечь эти попытки конституционного переворота, чтобы восстановить правовое государство в Республике Молдова, – подчёркивает он.

Напомним, сегодня КС признал наличие обстоятельств для роспуска парламента.

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