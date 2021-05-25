Додон: Санду – инструмент в руках западных кураторов. Им нужна антироссийская Молдова (ВИДЕО)

0

Майя Санду – инструмент в руках западных кураторов, а Западу любой ценой нужно, чтобы Молдова стала такой же антироссийской, как и Украина. Задача Избирательного блока коммунистов и социалистов – спасти страну и не допустить её превращения в геополитический плацдарм для борьбы с Россией. Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы “Интервью недели” на “Первом в Молдове”.

– Ей (Майе Санду – прим.ред.) просто скажут сделать так или так, или вообще ничего не будут говорить, а будут свои люди в правительстве и в парламенте, которые напрямую будут получать указания с Запада. Они хотят это построить в Молдове, и борьба за это будет очень серьёзной. Вы видите, как активизировались послы США, ЕС, Румынии и других государств, которые очень активно уже встречаются и, по моему мнению, вмешиваются в избирательный процесс. Это ещё раз доказывает наши опасения, что после того, как они смогли в конце прошлого года поставить своего президента – я сейчас не боюсь этих слов – для них задача №1 взять под контроль правительство и парламент, – сказал он.

Додон отметил, что если граждане поймут это, есть шанс избежать участи Украины.

– Наша задача сейчас, моя задача как политика, как бывшего президента – спасти Молдову, не допустить, чтобы она превратилась в геополитический плацдарм для борьбы с Россией или с кем-то в этом регионе, – подчеркнул лидер ПСРМ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.