Додон: Санду или Гаврилица должны оставить свою гордость и срочно отправиться на переговоры в Москву!

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“Власть ПДС и Майи Санду всё глубже засовывает руку в карманы всех граждан и экономических агентов. В августе Молдова заплатит рекордную цену за природный газ – почти 1459 долларов США за тысячу кубометров. А это значит, что тариф для бытовых потребителей существенно превысит 30 леев за кубометр газа”, – отметил на своей странице в соцсети экс-президент Игорь Додон.



Он напомнил, как ровно два года назад Майя Санду критиковала правительство и тогдашнего президента за то, что наша страна платит “более 170 долларов за тысячу кубометров” природного газа. В то время тариф для потребителей составлял чуть более 4 леев. Теперь же Майя Санду и ПДС придумывают различные оправдания и выдвигают обвинения направо и налево, однако страдают граждане, которым приходится платить эти огромные тарифы.

– В этих условиях президент Майя Санду или премьер-министр Наталья Гаврилица должны оставить свою гордость и срочно отправиться в Москву, чтобы договориться о гораздо более низкой цене на природный газ – как это делает в эти дни руководство Венгрии, страны-члена Евросоюза, которая покупает российский газ по гораздо более низкой цене, чем наша страна. Нужен контракт, как, например, у Сербии, которая сейчас платит 350 долларов за тысячу кубометров газа. А Армения, которая является членом Евразийского союза, платит ещё меньше. В противном случае у народа есть только одна альтернатива – как можно скорее избавиться от этого руководства, разрушающего всё на своём пути. Должны быть организованы досрочные президентские и парламентские выборы, а новая власть, профессиональная и патриотичная, должна в несколько раз снизить импортную цену на газ и значительно уменьшить тарифы для конечных потребителей. Только так можно будет положить конец бедности и стремительному исходу населения. Только так мы можем спасти национальную экономику, которую ПДС обезглавливает в пользу иностранных корпораций, – подчеркнул Додон.

Стоит отметить, что ранее представители руководства страны заявляли, что не могут повлиять на цену на газ для Молдовы, так как она выросла везде.

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