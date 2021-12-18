Додон: Санду и ПДС живут в параллельном мире. Люди не знают, как оплатить счета, а у власти в голове – ёлки и видеоклипы (ВИДЕО)

Додон: Санду и ПДС живут в параллельном мире. Люди не знают, как оплатить счета, а у власти в голове – ёлки и видеоклипы (ВИДЕО)

Страна под руководством ПДС – это кошмар во всех сферах. Нет ни одной области, в которой дела шли бы хорошо, а руководство при этом занимается ёлками и просит граждан снять ролики на 10-15 секунд и поведать в них о своих эмоциях в связи с приближающимся Новым годом. Об этом заявил Игорь Додон. 

– Мы видим, что люди и власть находятся в разных мирах, в параллельных. Кто-то говорил про моё выражение «параллельный», сказанное в отношении диаспоры…Так вот, власть находится сейчас в параллельном мире по отношению к большинству наших граждан, – сказал он. 

В этой ситуации, подчеркнул Додон, важно объединить все здоровые силы, и ПСРМ уже сделала шаг в этом направлении, создав блок с коммунистами.

– Мы должны продолжить консолидацию и мы должны создать повестку, как избавить страну от этого режима, – подытожил он. 

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