Додон – Санду и ПДС: Уходите! Не позорьте себя и страну!

Не нужно валить с больной головы на здоровую. Так пятый президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал новость о том, что инфляция в Молдове достигла рекордных 27,07%. Он отметил, что, несмотря на непростые события, на Украине инфляция в апреле составила 16,4%, а в России – 18,75. То есть в нашей стране инфляция не импортная, как заявляют молдавские власти, подчёркивает Додон.

– Чем заняты в это время партия власти, правительство и президент? Вместо того чтобы заниматься решением экономических и социальных проблем граждан, руководство Молдовы:

⁃ впервые в истории страны подписало секретный договор на поставку электроэнергии из Украины – скорее всего, по более высокой цене, чем в существующем контракте с Кучурганской ГРЭС;

⁃ борется с Георгиевской ленточкой и гражданами, которые вышли с ней 9 мая на Марш Победы. С символами бороться легче, чем справиться с ростом цен и обеспечить пожилых людей достойными пенсиями.

⁃ решило «усадить» родственников и «подозрительных» деятелей, не имеющих ничего общего с интересами страны и дипломатической работой, в тёплые посольские кресла в Брюсселе, Вашингтоне и других городах;

⁃ испугавшись массовости Марша Победы, поручило прокурорам срочно подготовить «липовые» уголовные дела на депутатов, лидеров оппозиции и возможных конкурентов, которых, по всем опросам, поддерживает народ Молдовы, осознавший, что такое PAS&Co. При этом пасовцы «не замечают» бывших и нынешних однопартийцев и партнёров по власти, которые за последние 10-12 лет участвовали в краже миллиарда, незаконных приватизациях и других махинациях.

Помогут ли все эти «фейерверки» нынешнему президенту и её команде?

Вряд ли.

Господа, займитесь решением проблем граждан, зарплатами и пенсиями, школами и детскими садами, дорогами и водоснабжением, проблемами экономических агентов и простых аграриев. Они ведь за это голосовали! Или уйдите по собственному желанию и не позорьте себя и страну – констатировал экс-президент.