Додон: Санду и ПДС получили исторический шанс улучшить жизнь людей, но начали с левой ноги (ВИДЕО)

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Завтра – ровно год, как Майя Санду стала главой государства. Четверть её мандата уже прошла, отметил в рамках программы на “НТВ Молдова” Игорь Додон, подчеркнув, что за это время ситуация во многих областях, к сожалению, не улучшилась, как обещала Санду, а, наоборот, ухудшилась.

Додон, однако, не стал критиковать её, а пожелал ей и ПДС удачи.

– Они получили исторический шанс изменить жизнь людей к лучшему, но хорошие времена пока так и не настали. В любом случае я желаю им удачи, но не думаю, что у них что-то получится, потому что начали они, к сожалению, с левой ноги. Впрочем, посмотрим, как изменится ситуация через год, тогда и обсудим её более детально, – сказал почётный председатель ПСРМ.

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