Додон: Санду и ПДС нужен карманный прокурор для давления на оппонентов и бизнес (ВИДЕО)

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Майя Санду и ПДС хотят получить рычаг давления на своих политических оппонентов и на бизнес. А раз нынешний генеральный прокурор не “лёг” политически под власть и не исполняет поручения президента, его нужно сместить, считают в руководстве страны. Своим мнением на этот счёт в рамках программы “Интервью недели” на “Первом в Молдове” поделился Игорь Додон.

– Если бы Стояногло слушал президента, его бы не трогали. В этом логика. А почему это им нужно? Нынешняя власть понимает, что добиться серьёзных результатов в экономике и социалке они не смогут: ситуация тяжёлая, им не справиться. Поэтому единственное, что они надеются показать публике, – это разные шоу. Если нет хлеба, нужно дать народу зрелища. Им нужен генеральный прокурор как инструмент политического давления и заработка на бизнесменах, – сказал он.

Додон отметил, что это – первый шаг к захваченному государству, и это плохо закончится. В то же время он обратил внимание на полное отсутствие реакции со стороны Запада.

– Где эти послы пресловутые, которые всегда говорили о верховенстве закона, о правовом государстве? Все молчат. Это серьёзный вопрос, он им тоже аукнется. Сначала они молчали, когда Плахотнюк взял и купил депутатов, потом – когда он начал отменять выборы, потому что выиграли не те, кто должен, – мы знаем, чем это закончилось. Это первый шаг к захваченному государству. Получится или нет – посмотрим. На днях они уволили члена Высшего совета прокуроров Думитру Пулбере. Он порядочный человек, специалист. Они понимают, что уволить генпрокурора они не смогут, если не возьмут под контроль Высший совет прокуратуры. Они хотят сейчас полностью почистить Высший совет прокуроров, чтобы были их люди и они смогли добраться до прокурора, – подытожил председатель ПСРМ.

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