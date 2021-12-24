Додон: Санду и ПДС хотят играть на стороне Запада против России (ВИДЕО)

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Нынешняя власть в Молдове полностью подчинена Западу, выполняет его указания и служит его интересам. Об этом в рамках программы на “НТВ Молдова” заявил Игорь Додон. Почётный председатель ПСРМ подчеркнул: хорошие отношения нужны со всеми, а дружить с кем-то против России категорически нельзя. Во главе угла же должен быть национальный интерес.

Додон обратил внимание на последние заявления о Приднестровье, высылку российских общественных деятелей из Кишинёва, а также на ситуацию в соседней Украине. Учитывая всё это, добавил он, Молдова, будучи нейтральной страной, не должна играть на руку кому-то.

– Большие игроки, если хотят бороться друг с другом, пусть делают это. Мы в это лезть не должны. Мы должны оставаться нейтральными, не поддерживать санкции, не дружить с одними против других. Это единственное решение. Но, к сожалению, у власти, похоже, другой подход. Она хочет быть на стороне Запада против России. Это ошибка, и её последствия почувствует на себе каждый житель страны, – уверен Игорь Додон.

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