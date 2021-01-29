Додон – Санду и ПДС: Если ситуация в стране ухудшится, это будет только ваша вина

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Председатель ПСРМ предупредил Майю Санду и депутатов партии “Действие и солидарность”, что они будут не вправе сваливать ответственность за ситуацию в стране на временно исполняющее обязанности правительство. Заявление было сделано в рамках нового выпуска “Президент Игорь Додон отвечает”.

– Если депутаты партии “Действие и солидарность” не придут на заседание парламента или не проголосуют за своего кандидата и за правительство, а в течение нескольких месяцев ситуация в стране ухудшится, Санду и ПДС будут не вправе критиковать прежний кабинет министров. У вас была возможность назначить своё правительство. Если в марте-июне в стране начнутся проблемы – это будет только ваша вина, – сказал он.

Напомним, сегодня Игорь Додон заявил, что ПСРМ пока не решила, будет ли голосовать за выдвинутого кандидата в премьеры. Этот вопрос будет рассмотрен на заседании Республиканского совета партии, которое состоится в ближайшие дни.

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