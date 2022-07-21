Додон – Санду и ПДС: Что бы вы ни делали, люди вам уже не верят

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Граждане Республики Молдова уже поняли, что Майя Санду и ПДС их обманули. Об этом на своей странице в соцсети пишет экс-президент Игорь Додон, который, согласно результатам последнего опроса, лидирует в рейтинге доверия политикам. Додон отмечает, что общественное мнение будет всё жёстче и жёстче оценивать действия нынешней власти, и не исключает, что в этой ситуации руководство страны прибегнет к антидемократическим и незаконным мерам.

– Реакция руководства страны, скорее всего, будет истеричной, незаконной, антидемократической, основанной на эмоциях. Очевидно, что они попытаются применить меры по подавлению оппозиции и всех несогласных с их позицией с использованием инструментов и тактик захваченного государства, подчинённого партийным интересам, а не гражданам. Хочу ещё раз предупредить нынешнюю власть о том, что прикрывать свою некомпетентность и нарастающие в стране проблемы политическими шоу и карманными экспертами, кочующими из одной телестудии в другую и обслуживающими интересы ПДС и Майи Санду, долго не получится. За всё придётся ответить. Люди вам уже не верят. Победа будет за нами! – отметил он.

Руководство страны данные заявления пока не прокомментировало.

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