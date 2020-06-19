Додон – Санду и Нэстасе: Вы думаете, Плахотнюк вложил $20 млн в “Про-Молдову”, чтобы отдать вам правительство? (ВИДЕО)

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То, что происходит сегодня в парламенте – курам на смех. Об этом в рамках нового выпуска “Президент отвечает” заявил Игорь Додон. Глава государства подчеркнул, что этот законодательный орган не соответствует результатам выборов 2019 года, а Плахотнюк вложил уже 20 миллионов долларов в проект “Про-Молдова” для того, чтобы прекратить уголовные дела по краже миллиарда, а не для того, чтобы отдать правительство Майе Санду и Андрею Нэстасе и голосовать за всё, что они пожелают.

– Правильный вопрос: что дальше? С одной стороны в парламенте есть поддержка правительства на грани: 50+1 независимый депутат, с другой – есть бывший блок “АКУМ”, в котором они между собой воюют, кто больше или сильнее, Майя Санду или Андрей Нэстасе, и есть группа депутатов Плахотнюка, Канду, Шор, у которых вместе уже 23-24 голоса. Еще 3-4 депутата – олигархические “консервы” в “АКУМ”, типа Реницэ. То есть, у Плахотнюка есть уже 27-28 депутатов в Парламенте РМ, – отмечает Додон.

В сложившейся ситуации, напомнил президент, он обратился к антиолигархическим партиям с призывом объединить усилия для того, чтобы покончить с этими бандитами и освободить от них парламент.

– Вчера я выступил с предложением провести широкие обсуждения с ПСРМ, ДПМ, ПДС и ППДП. Суммарно речь о 70-ти с лишним депутатах, которые не связаны с Плахотнюком. Что будем делать: позволим этим бандитам играть направо и налево и разрушить и тех, и других? Они этого и хотят, – сказал президент.

Игорь Додон предостерег блок “АКУМ” от каких-либо комбинаций с группировкой Канду, напомнив, как в 2013 году Плахотнюк покончил и с Ворониным, и с Филатом.

– Предположим, что эта группировка купит еще 2-3 депутатов и проголосует вместе с вами за отставку правительства Кику, изберут ваш кабинет министров. Потом они же придут к нам, чтобы снять ваше правительство. Они будут играть то с нами, то с вами, пока не покончат и с теми, и с другими. Вы думаете, что Канду и Плахотнюк хотят бороться только с Додоном? Им нужны Генеральная прокуратура, Конституционный суд, юстиция, чтобы прекратить уголовные дела по краже миллиарда. Больше их ничего не интересует. Вы думаете, что они вложили уже больше 20 миллионов долларов в проект “Про-Молдова”, покупая депутатов, чтобы потом отдать вам правительство? Андрей, господин Нэстасе, вы на самом деле такой наивный? Вы думаете, они вложили 20 миллионов, чтобы за всё для вас проголосовать? Нет. Плахотнюк с вами поиграет, а потом уничтожит. Это его цель, – подчеркнул президент.

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